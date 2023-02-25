Milletin gözyaşı üzerinden PR yaptırmayız

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin binlerce can kaybı ve büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti.

KRT Ana Haber bültenine bağlanan Davutoğlu, afet bölgesinde mart ayı içinde inşaatların başlatılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin olarak bu girişimi ‘seçim yatırımı’ olarak nitelendirerek “Milletin gözyaşları üzerinden herhangi bir pr çalışmasına asla izin vermeyeceğiz. Milletin gözyaşları daha dinmeden yeni bir rant alanı açarak bazı müteahhitleri şimdiden zengin etme planı bir de göz boyayarak, sanki bütün şehirler ayağa kalkıyormuş gibi bir görüntü sergilemek vahim bir hatadır” dedi. Haber Merkezi

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