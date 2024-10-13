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13 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Milletin gündemini konuşamayan bir Türkiye var

13 Ekim 2024, Pazar
DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU’NU PARTİ GENEL MERKEZİNDE ZİYARET ETTİ. UYSAL, “İNSANLARIMIZIN EN GENİŞ ORTAK PAYDADA BULUŞMA MECBURİYETİ VAR” DEDİ.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette Dervişoğlu ile Türkiye’nin can alıcı meselelerini konuştuklarını söyleyen  Uysal, “Siyasetin mesuliyeti dünden çok farklı değil. Yeniden uçlara kaymış, kimlik alanlarına sıkışmış, milletin gerçek gündemini konuşamayan bir Türkiye var. TBMM zeminini de sadece ve sadece bir kişinin geleceğini teminat altına almak için ülkeyi sağdan sola, soldan sağa bölgede uçtan uca sürükleyen bir siyasi aklın rehin aldığı şartlar içerisinde gündemi hapsetmiş durumdayız. Buradan Türkiye’yi çıkarmak lazım. Bunun da yolu bellidir, insanlarımızın en geniş ortak paydada, makul bir akıl etrafında, bir akılla, bir siyasi programla buluşma mecburiyeti var. Her siyasi partinin olduğu gibi Demokrat Parti olarak bizim de temel mücadelemiz bu istikamettedir” diye konuştu.

DERVİŞOĞLU: ÜLKENİN MERKEZ BİR BAKIŞA İHTİYACI VAR

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği andan itibaren Türk siyasetinde bir melezleşmenin olduğuna dair önemli emareler gördüklerini belirterek, “Siyasi partiler kendilerine has, özgün kimliklerini muhafaza edebildikleri müddetçe millete umut veren kurumlardır. Demokrat Parti’nin bu misyonu şart ne olursa olsun ifa ettiği kanaatimizde en ufak bir değişiklik yoktur: Bizim açımızdan bakıldığında son derece önemsenecek, fikirlerine ve vizyonlarına itibar edebilecek bir kurum olduklarına dair zerrece kuşkumuz yoktur, hatta umudumuz vardır” dedi.

Demokrat Parti ile milletin halinin ne olacağı, emeklinin, işçinin, memurun, gencin, öğrencinin, çiftçinin, toprağa terini düşürmüş ve karşılığını alamayan insanların ortak bir bakışları olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Bütün bunların inşası içinde yani milletinin halinin ne olacağının siyasi kurumlar tarafından masaya yatırılmasının aslında nereden neşret ettiğine de bakmak lazım. Bunun için merkez bir bakışa ihtiyaç duyulduğu da malumunuz olduğu üzere aşikardır. Milletin milli ve manevi değerlerinin toplandığı ve buluştuğu yerde onu Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve ilkeleriyle yan yana getirebilirsek Türkiye için bir umut yeşertebileceğimiz tartışmasız bir gerçektir. Siyaset bu yolda kararlı adımlar atmak mecburiyetindedir. Önümüzde önemli tartışmalar olacak, anayasa ile ilgili tartışmalar yaşanacak, demokrasi ve hukuk alanındaki olumsuzlukların giderilmesi nazarından siyasi partiler elbette görüş ve düşüncelerini söyleyecekler. Bu önümüzdeki zaman içerisinde de Demokrat Parti ile sık sık yan yana gelip durum değerlendirmesi yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Bugün burada bir arada bulunmamızın anlamlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“DEM’E UZATILMIŞ ELİN ASIL SAHİBİ ERDOĞAN’DIR”

Gazetecilerin, ‘Yeni çözüm sürecinin başlayacağı’ yönündeki iddialara ilişkin sorusu üzerine, Dervişoğlu, “Konuyla alakalı rivayetler muhtelif. Müspet veriler ve açıklamalar gelmeden bir değerlendirme bulunmayı tercih etmiyorum. Sayın Devlet Bahçeli’nin DEM’e uzatılmış bir eli var. Ama burada enteresan şey şu, sayın Bahçeli Tayyip Bey’in konuşmasından etkilenip durumdan vazife çıkarmak suretiyle el sıkma olayını yaşadığını ifade etti. Benim tarafımdan bakıldığında DEM’e uzatılmış el, belki Devlet Bahçeli tarafından uzatılmıştır ama o elin asıl sahibi Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

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