Milletin ihtiyacı ortak akıl

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Karanfilköy’de 29 Nisan 2023’te temeli atılan kentsel dönüşüm projesinin daire belirleme kura çekiliş töreninde konuştu.

Artı Gerçek’in haberine göre İmamoğlu şunları söyledi: “Millet İstanbul’a ihanet edeni sevmez. Kendimizi İstanbul’a mühürledik. Bu şehre hizmet edeceğiz, bu milletin evlatlarına hizmet edeceğiz. Bu milletin ortak akla, demokrat bir zihniyete, birinden izin alarak hareket edecek kişilere değil, 16 milyon insandan talimat alan, onların arzularını, isteklerini yerine getirene ihtiyacı var. O kişiye oy verin kardeşim, bu kadar basit. Başka bir şeye gerek yok. Bu millet temsilciye oy vermez. İstanbul’un koltuğu, yönetim ve kumanda koltuğu önemlidir. O koltuğa oturan milletini dinleyecek, ‘Tam Yol İleri’ diyecek. ‘Tam Yol İleri’ derken dönüp arkaya acaba o ne der diye korkarak bakıyorsa o, İstanbul’un koltuğunda oturamaz.”

Haber Merkezi