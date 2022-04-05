Milletin sofrasından çalmaya devam

DP lideri Gültekin Uysal, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstererek, “Milletin sofrasından ekmeğini çalmaya devam. Hiç utanmadan, sıkılmadan bir de ‘vatandaşı enflasyona ezdirmedik’ demiyorlar mı!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstererek, “Milletin sofrasından ekmeğini çalmaya devam… Hiç utanmadan, sıkılmadan bir de ‘vatandaşı enflasyona ezdirmedik’ demiyorlar mı! AKP/Erdoğan’ın, ‘Bâtıl’ iktisadî hezeyanlarının bedelini 84 milyon ödüyor!” dedi. TÜİK’in yıllık enflasyonu %61.14 açıklarken ENAG’ın %142.63 hesapladığına dikkat çeken Uysal, “AKP, 3 Kasım 2002’den bu yana 80 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’ne ‘devr-i sâbık’ muamelesi çekerek tarımdan başlayarak tüm ekonomik altyapıyı tasfiye etti. Şimdi kendisi hariç üretici, tüketici, halci, market velhasıl herkes suçlu bir AKP/Erdoğan suçsuz! Yönetemiyorsunuz” dedi.

SONUÇ HİPER ENFLASYON

AKP’nin kendini iktidara getirenlerin tasfiye programını uyguladığını ifade eden Uysal, “Üstüne ’fantastik’ iktisadî görüşlerini denedi! Sonuç, hiper enflasyon! AKP/Erdoğan, şark kurnazlığı yaparak esnafları zamların sorumlusu ilan ederek bir yanda kendi beceriksizliğini örtmek istiyor, diğer tarafta vatandaş ile esnafları karşı karşıya getiriyor! Sefilliğin zirvesi…” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA