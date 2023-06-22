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Milletin vekilliği böyle olmaz

22 Haziran 2023, Perşembe 23:48
İYİ Parti Milletvekili Gürban, Meclis’te muhalefetin dile getirdiği sorunlarına red oyu kullanılmasına tepki göstererek “Böyle milletin vekilliği olmaz” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gürban Meclis’te muhalefete uygulanan ambargoya tepki göstererek,  “Ben ilk kez seçilmiş, taze bir milletvekiliyim. Siyasi tecrübem hayat tecrübemden az. Çok fazla siyasi dili bilmem, daha çok halk gibi yaşar, halk gibi konuşur, halk gibi düşünürüm. Çünkü ben esasen halkım, temsil ettiğim kesim halk, mahşer günü hesap vereceğim kişiler halk. Allah var, muhalefet milletvekilleri şehirlerinin ve ülkemizin sorunlarını meclis gündemine taşıyor. Ak Parti ve MHP vekilleri ise muhalefetin dillendirdiği sorunlara hemen “red”oyu kullanıyor. Böyle ülke yönetilmez, böyle yöneticilik, böyle milletin vekilliği olmaz” dedi.

Haksızlık yapıyorsunuz

“Ülkemizin sorunlarını konuşurken parti üniformalarımızı çıkartmamız, tarafsızca particilik yapmadan objektif olmamız lazım” diyen Gürban, şu şekilde devam etti: “Körü körüne bile bile “sorun yok” yalanına el kaldırılmaz ! Sen o sorunu bile bile nasıl “sorun yok “diye red kaldırıyorsun, akşam nasıl vicdanın rahat yatıyorsun? Binlerce insan senin o “sorun yok” diye red kaldırdığın oylama konusunda mağduriyet yaşıyor, üstelik bunu da biliyorsun. Vallahi mecliste geçirdiğim şu kısa sürede gördüm ki; Ak Parti lehine bir önerge versem, Ak Parti vekilleri red oyu verir, sırf İYİ Parti milletvekili önerdi diye. Olmaz, böyle olmaz. Sizi halkımıza buradan şikayet ediyorum. Sussam dilsiz şeytan olurum. Haksızlık yapıyorsunuz. Susamam. Meclisimizde yapılan bu haksızlığı, Allah rızası için üstümde hak kalmasın diye buradan halkımıza söyledim. Lütfen halk olarak verdiğiniz oyların, mecliste ülkemiz adına faydalı ve doğru şekilde temsil edilmesini takip edin. Gerisi halkımızın takdiri. Halk ne takdir ederse başım üstüne.”

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