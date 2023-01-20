Milletini yok sayanı, millet de yok sayar

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren hemşeri dernekleri, vakıfları, federasyonları ve konfederasyonlarına üye yaklaşık 400 vatandaş, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

“Verdiğiniz mücadele, ortaya koyduğunuz destek kutsaldır” diyen İmamoğlu, “Bu kutsal mücadele, memleketin her neresinde olursa olsun, hangi koşullar altında olursa olsun, milletin iradesine set konulmaya çalışılan ya da bir kayyum ortaya koyulması ortamına karşı da bir duruştur aynı zamanda. Kendi milletini yok sayanı, millet yok sayar. Bugün milletinin iradesine ‘hayır’ diyen bir anlayışa, millet yarın ‘hayır’ der. Bu, bugün Ekrem İmamoğlu’na yapılıyor, dün Sayın Cumhurbaşkanı’na yapılmıştı” dedi. İstanbul - Anka

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