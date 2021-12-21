Milli paraya veda

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu ‘dövize çevrilebilir mevduat’a yönelik açıklamalarına cevap verdi.

Davutoğlu, paylaştığı mesajında “Macera aramayı, bilime tercih edenlerin yeni buluşu DÇM! Henüz detayları bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Eğer bu işlem tüm TL mevduatlar için yapılırsa “örtülü bir faiz artışı” ile milli paramızı terketmiş olacağız! Yok kısıtlı yapıldığı ortaya çıkarsa dağ fare doğurmuş olacak!” dedi. Haber Merkezi

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