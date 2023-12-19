Milyonlar Meclis’ten umut bekliyor, ama ses yok

19 Aralık 2023, Salı 16:58
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz aldı.
Tarım ve hayvancılığın sorunlarını anlatan Enginyurt, “Hayvan üreticisi hayvanını sattı. Çiftçi icralık oldu. Bir günden 17 yıl kaybetmiş vatan evladı, 2041’de emekli olacağının gözyaşı içerisinde bu Meclis’ten bir umut bekliyor ama sizden hiçbir ses yok” dedi. Enginyurt, “Biz sizden güzel şeyler duymak isterken siz, hayalleri sundunuz. Dolayısıyla bu bütçe halkın bütçesi değil. Bu bütçe hakikaten milletin bütçesi değil. Bu bütçe zenginlerin bütçesi. Bu bütçe tefecilerin bütçesi. Bu bütçe zalimlerin, rantçıların bütçesi. Dolayısıyla milletin olmayan bu bütçeyi reddediyoruz” şeklinde konuştu.
Yalova - Recep Bozdağ
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