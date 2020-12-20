MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’ye (DP) katıldı.

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’de

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, katılım dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Enginyurt’un ortaya koyduğu iradenin ülke ve millet adına kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Enginyurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bir iken 2 olduk. İnşallah! Türkiye topraklarını karış karış gezerek, sıkmadık el bırakmadan milyonlara ulaşacağız. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ve benimle birlikte, Demokratların ayak seslerini duymaya hazır olun. Adalet, demokrasi ve milliyetçi Türkiye için ele ele” ifadelerini kullandı.