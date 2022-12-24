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24 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Milyonlarca insanın sofrasından ekmeğini çalıyorlar

24 Aralık 2022, Cumartesi 01:00
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, TÜİK’in iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda veri açıkladığını ifade ederken, “Hırsızlık sadece birilerinin hakkını çalmakla olmaz. TÜİK verileri ile milyonlarca insanın sofrasından ekmeğini çalıyor. İnsanların kendi doğduğu topraklarda yaşama hayalini yok ettiler” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın “ekonomistim” diyerek başlattığı ekonomik programın maliyetini milletin ödediğini belirterek, “Bir deliği kapatayım derlerken onlarca yeni delik açıldı. Sadece seçim gününe endeksli düzenlemeler yapıyorlar. Kendi hatalarının bedelini işverene pas ediyorlar” dedi.

TÜİK’in iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda veri açıkladığını ifade eden Uysal, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, “Hırsızlık sadece birilerinin hakkını çalmakla olmaz. TÜİK verileri ile milyonlarca insanın sofrasından ekmeğini çalıyor. İnsanların kendi doğduğu topraklarda yaşama hayalini yok ettiler. Hedeflerine, Türkiye’yi biraz daha içe kapatarak ulaşmak derdindeler. Türkiye İllüzyon Kurumu (TÜİK) aracılığıyla enflasyonu düşük gösterip fiili enflasyon düzeyinin altında bir asgari ücreti milyonlarca vatandaşımıza ‘lûtuf’ diye pazarlama ve propaganda yapmak! Tam bir AKP işi Şark kurnazlığı! Şimdi Sayın Erdoğan Nasıl Merkez Bankası’na verdiği talimatla faizleri düşürmüşse şimdi de TÜİK talimatla enflasyonu kâğıt üzerinde düşürecek! Vatandaşlarımız yalancı TÜİK’e değil çarşıya, pazara, bakkala, marketteki fiyatlara baksın; ürünlerin fiyatları düşmüş mü düşmemiş mi?” diye sordu. 

BİR TAKIM OPEROSYAN YAPMADAN SEÇİME GİTMEYECEKLER

İktidarın toplumsal iklimi derinden sarsacak bir takım operasyonlar yapmadan seçime gitmeyeceklerini düşündüğümü bir kaç sene evvel dile getirdiğini söyleyen Uysal, “Bunlar herşeyi yapabilirler! Ölmemek üzere dünyaya geldik, girmemek üzere iktidar olduk görüşü içindeler. Niyetleri belli! Ancak bunlar nafile çabalar. Yassıada’daki rant projesi dahi, bunların muhafazakârlık konusundaki durumunun turnusol testi!” dedi.

TEMEL PROBLEM HUKUKSUZLUKLARA SAĞIR KALINMASI

“Çok temel bir problemimiz var; her mahalle kendi sahası dışındaki hukuksuzluklara sağır” diyen Uysal, “Erdoğan 2007-2010 döneminde sıkıştığı dönemlerde olduğu gibi yine bi referandum havası ile rahatlamaya çalışıyor. Türkiye seçime giderken bir anayasa değişikliği yapılacaksa gelsinler bizim Anayasa teklifimizi hayata geçirelim. Başörtüsü meselesinin, toplumsal kamplaşmanın manivelası yapmak istiyorlar. Türkiye’nin kimlik alanlarının ötesinde meseleleri tartışmak gerek. Türkiye’de bugün fiilen Erdoğan’ın ve takımının demokrasiye, hukuka nasıl darbe yaptığını görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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