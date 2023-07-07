Milyonların sofrasından ekmeği çalınıyor! - Daha iyi günlerimiz...

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Milyonların sofrasından ekmeği velhasıl geleceği çalınıyor” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uysal, 2023 seçimlerinde milyonlarca vatandaşın ‘Keyfi’ bir rejimin başta ekonomi-dış politika-sığınmacılar olmak üzere uyguladığı yanlış ötesi politikaların maliyetlerini bir avuç yandaş hariç 85 milyonun karşılayıp-karşılamayacağını oyladığını belirterek, “Ve bugün demokrasinin enflasyon verilerinin doğru açıklanmasından başlayarak nimet ve külfeti adil paylaşmanın yolu-teminatı olduğunu daha iyi anlıyoruz” dedi.

Daha iyi günlerimiz

Emekliler başta tüm ücretli memur-işçinin beş yıl boyunca zam yağmuru ve üzerimize bindirilecek artı vergilerin altında inleyeceğini ifade eden Uysal, “Milyonların sofrasından ekmeği velhasıl geleceği çalınıyor. Elde kalmış Varlık Fonu’ndaki varlıklar (BOTAŞ, THY gibi) Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere bu kara deliği kapatmak için satılacak! Ama nafile çabalar! Daha iyi günlerimiz bugünler” değerlendirmesinde bulundu.

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Millet perişan

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da önceki gece yarısı KDV oranların artırılmasına sert tepki gösterdi.

Milletin perişan olduğunu söyleyen Enginyurt, “Asgari ücretli, emekli ağlıyor. Yetmedi gece müjdeleri sıralardılar! KDV‘yi yüzde 20’yı çıkarttınız. Vizelere, harçlara, notere yüzde 50 zam yaptınız. Deterjan ürünlerinde KDV’yi yüzde 20 yaptınız. Yani milletin sırtına vurdukça vurdunuz. Vergiyle ne verdiyseniz geri aldınız. Yazıklar olsun. Memleketi perişan ettiniz. Bu milletin sizden çektiği nedir? Bu zamlar bu zulüm ne zaman son bulacak?” diye konuştu.