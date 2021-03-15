Mısır’dan, Türkiye’ye normalleşme şartı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin “Türkiye’nin politikasında gerçek bir değişim” görülmesine bağlı olduğunu söyledi.

Türkiye ile diplomatik temasların başladığını doğrulayan Şukri, “Normal diplomatik çerçeve dışında bir temas yok. Türk dış politikasında, bölgenin istikrara kavuşturulması yönünde Mısır’ın polititkalarıyla uyuşan gerçek bir değişim görürsek, bu ilişkilerin normalleşmesi için bir temel oluşturabilir” dedi. Meclis Dış İlişkiler Komisyonunda konuşan Şukri, Türkiye ile ilgili olarak “sözlerin tek başına yeterli olmadığı ve uygulamalarla örtüşmesi gerektiği” uyarısı yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı, “mevcut siyasî durumun Türk yönetiminin Mısır’a karşı takındığı karşıt tutumdan kaynaklandığını söyledi.

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