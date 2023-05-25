MİT’i İmralı’ya gönderen benim

Saadet Partisi, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için “İmralı’yla dirsek temasında olanları unutma! Türkiye için karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı.

Videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben Milli İstihbarat Teşkilatı’mın mensuplarını kendi başbakanlığım döneminde İmralı’ya gönderenim ve açıkça söylüyorum, yarın da gönderirim, öbür günde gönderirim” sözleri yer aldı. Paylaşılan seçim kampanyası videosunda; Erdoğan’ın NTV kanalında katıldığı bir programdaki “Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı daha önce İmralı’ya gönderdim. Aynı şekilde Oslo’ya gönderdim. Daha sonra Hakan Bey döneminde yine bu adımları İmralı’da Oslo’da da attık ve şu anda da yine bunu gerekliği gördüğümüz anda yaparız. İmralı için de yaparız, Oslo için de yaparız” ifadeleri de yer aldı. Ankara - Anka

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