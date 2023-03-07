Mithat Sancar: Görüşmeye bekliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, önceki akşam katıldığı HaberTürk TV yayınında Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tebrik etti ve şunları söyledi:

“Bu sürecin sonunda biz aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabi ki ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlamaktır. Ancak sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı öncelikle hayırlı olsun diyeyim. Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Zaten daha önce ilkemizi de açıklayıp, ‘Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse o adayın bizimle yapacağı açık doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz’ demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir kendi adayımızı çıkartırız o nedenle biz de diyoruz sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun kendisini de Genel Merkezi’mize bunları konuşmak için bekliyoruz.”

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