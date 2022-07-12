Mithat Sancar: PKK ile bağımız yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında, ‘Bizim başka bir örgüt, PKK ile bir bağımız yok, bunu defalarca söyledik. Kararlarımızı kendimiz alıyoruz’ dedi.

KRT TV’de canlı yayın konuğu olan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, HDP’nin Türkiye’nin bütünlüğü içinde demokratik çözüm için kararlı yürüyüşünü sürdürdüğünü söyleyerek, PKK ile bir bağının olmadığını söyledi. Sancar konuşmasında, “Şu anda HDP eğer gerçekten onların dediği gibiyse, bu kadar teveccüh ve kabulü nasıl görsün? Herkes şunu görüyor: 8-10 milyon civarında oy bandı arasında oynuyoruz. Türkiye’yi bölmek isteyen 10 milyon insan mı var, hayır. Bizim başka bir örgüt, PKK ile bir bağımız yok, bunu defalarca söyledik. Kararlarımızı kendimiz alıyoruz” dedi. Haber Merkezi

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