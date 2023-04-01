Mücadelenin ana merkezi olduk

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na bu sabah yapılan silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Uysal, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Anadolu’da imam ve cemaat ile ilgili veciz bir ifade vardır. Bu ülkenin, daha doğrusu sadece kendisine oy veren kitlelerin Cumhurbaşkanı olan Erdoğan tehdit ederse bir meczup da çıkıp kurşun sıkar. Biz, sadece yolsuzluk ve hukuksuzlukla değil, sorumsuzlukla da mücadele ediyoruz. Geçmiş olsun İYİ Parti, İYİ Parti İstanbul.”

İstanbul - Anka