Muhafazakârlarla helâlleşmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim muhafazakâr dünyayla helÂlleşmemiz lÂzım, eksiğimiz var, oturup konuşmadık, derdinizi dinlemedik, Ankara’da oturduk durduk” dedi.

HABER: MEHMET KARA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim muhafazakâr dünyayla helalleşmemiz lâzım, eksiğimiz var, oturup konuşmadık, derdinizi dinlemedik, Ankara’da oturduk durduk. Şimdi bu yıkılıyor, ama karşılıklı güven de oluşmaya başladı. Ama belli bir zaman dilimine ihtiyaç var. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapma politikası izledik” diye konuştu. Karar TV’den Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’nda sorun var mı?” şeklinde soruya, “6 partinin ortak talebi de demokrasi. Aramızda sorun var mı? Benim gördüğümüz kadarıyla hiçbir sorun yok. E her birimiz ayrı partiyiz ama önemli olan şu biz bu ülkeye demokrasiyi getirecek miyiz? Getireceğiz. En son örneğin tezkerede biz ‘hayır’ dedik İYİ Parti ‘evet’ dedi ne yaptık kavga mı ettik hayır. Saygın, sağduyulu düşünen bir ittifakımız var” cevabını verdi.

DEMOKRASİ ORTAMINI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

AKP ve MHP’nin vekillerinin de parlamenter sistemi istediklerini öne süren Kılıçdaroğlu, “Çünkü tek kişiye bağlılar ve bir şey diyemiyorlar. Millet İttifakı toplumdaki gerilimi düşürmek zorunda. Biz bir demokrasi ortamı oluşturmak istiyoruz. Türkiye’yi barıştıracağız, herkes huzur içinde yaşayacak. Ülkeyi yönetmeye talipseniz bütün sorunları görmelisiniz. Bakın dış politikada ilk yapacağınız iş Mısır’la, Suriye ile, Irak’la barışacaksınız, bütün uyuşmazlıkları sonlandıracaksınız, AB le görüşeceksiniz. Ekonomi, özgürlükler, işsizlik, gençlerin, çiftçinin sorunları... Bakın ekonomi bu haldeyken konuşmayan bir kişi var Hazine ve Maliye bakanı. En çok onun konuşması lazım ama niye konuşmuyor? Siz bir kararname ile yasayı değiştiriyorsunuz, MB’nin görevini alıyor başka kuruma veriyorsunuz. Her şey tek kişiye bağlı olduğu için bakanların konuşmasının da bir anlamı yok” diye konuştu.

OHAL KOMİSYONU, AYM KARARLARINI UYGULAMIYOR

KHK mağdurları ile Türkiye’nin her yerinde bir araya gelip toplantı yaptıklarını bildiren Kılıçdaroğlu, “OHAL Komisyonu AYM kararlarını, mahkeme kararlarını uygulamıyor. Bu konuda söz verdik, tamamını göreve iade edeceğiz dedik. Hapishanede olup pek çok haksızlığa uğrayan kişilerle ilgili de biz arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz iletişime geçiyorlar” şeklinde konuştu.