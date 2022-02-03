Muhalefet: Turpun büyüğü heybede

TÜİK’in Ocak 2022 enflasyon verilerini açıklamasının ardından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarihi rekor kıran enflasyonu grafiklerle gösterdi.

Öztrak, “Erdoğan’ın deneyi milletimize çok pahalıya patladı” dedi. Öztrak, “Ocak ayında üretici enflasyonu, tüketici enflasyonun altında kaldı. Ancak hala “turpun büyüğü heybede”. 12 aylık üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 45 puan ile yine rekor tazeledi. Üretici fiyatlarından tüketiciye doğru korkunç bir tsunami gelmeye devam ediyor Memura “2022’nin ilk 6 ayı için % 5’lik zammı, % 7,5 yaptık” diyerek, günlerce caka sattılar. Memura zam % 7,5. Ocak enflasyonu % 11,1. Memur maaşlarına yapılan zam, daha yılın ilk 21 gününde eridi gitti. Memur şimdiden alacaklı. Milletten utanıp özür dilerler mi? Ne gezer! “Faizi indirdik, enflasyon daha da düşecek”, “Enflasyon kamburunu bir süre taşıyacağız” “Enflasyon Ocak’ta negatif olur”, “Enflasyon Ocak’ta pik yapar” “Enflasyon Nisan’da pik yapar” diyerek, milletin üzerindeki yükü, ağırlaştırdıkça ağırlaştırıyorlar.” Ankara - Recep Gören

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