Muhalefetin gündemi seçim güvenliği

Türkiye’de iktidar seçim takvimi olarak 2023 yılını işaret etse de muhalefet partilerinin liderleri her fırsatta erken seçim talebinde bulunuyor.

Muhalefet temsilcilerinin bu çağrıları sürerken partilerin mutfaklarında da seçim güvenliği için hummalı çalışmalar başladı. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin seçim güvenliği üzerine çalışmalarını örgütleyen temsilcilerine göre tüm partiler erken seçime hazır durumda.

Seçim güvenliği çerçevesinde Millet İttifakı ortaklarıyla da diyalog halinde olduklarını belirten CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, özellikle yeni kurulan siyasî partilerle bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptıklarını söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’de de seçim güvenliğine dair çalışmalar devam ediyor.

Haber Merkezi