Muharrem İnce yeni parti iddialarına yanıt verdi

CHP tarafından 2018 yılında cumhurbaşkanlığı için aday gösterilen Muharrem İnce, yeni bir parti kuracağına ilişkin iddialara yanıt verdi.

CHP'li Muharrem İnce'den yeni parti kuracağına yönelik iddialara yanıt geldi. Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan İnce, iddiaya dair net bir ifade kullanmadı, herhangi bir gazete veya ajansa da açıklama yapmadığını söyledi. İnce, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar" ifadesini kullandı.

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