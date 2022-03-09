Mutabakat ittifaka dönüşecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü sebebiyle gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Babacan, “güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı”nı hazırlayan altı muhalefet partisinin gidişatına ilişkin tabiî akışın ittifak yönünde olduğunu söyledi.

Babacan, “Altı partinin ortak çalışması ittifak vizyonu ile devam edecekse, ki doğal akışı bu yönde, o zaman kurulacak ittifakın ilke ve değerlerinin de çalışılması ve onun da üzerinde uzlaşılması gereken bir konu olarak görüyoruz” görüşünü dile getirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Babacan, altı partinin ittifakla seçime girme kararı alması halinde ise ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılmasını parti olarak doğru bulduklarını ifade etti.

Haber Merkezi