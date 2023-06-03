Mutabakat ve işbirliği devam edecek

CHP’li kaynaklar, ittifakın ‘dağılma’ tartışmalarına karşı yerel yönetim seçimlerinde ‘işbirliği’ vurgusu yaptı.

CHP kaynakları, altı partinin hazırladığı ortak mutabakat metnini anımsatarak “Bu metinde kadına şiddetten ekonomiye kadar pek çok başlıkta yapılacaklar vardı. Metnin altında da tüm partilerin imzası var. Meclis’te bunlarla ilgili bir teklif geldiğinde partiler iş birliği içinde hareket edecektir” yorumunu yapıyor. “Daha önce yerel seçimlerde işbirliği sonuç vermişti. Yeni dönemde yine sonuç verebilir ve seçimler yaklaşınca ittifak konusu gündeme gelebilir” Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, altı partinin hazırladığı ortak mütabakat metnini anımsatarak “Bu metinde kadına şiddetten ekonomiye kadar pek çok başlıkta yapılacaklar vardı. Metnin altında da tüm partilerin imzası var. Meclis’te bunlarla ilgili bir teklif geldiğinde partiler iş birliği içinde hareket edecektir” yorumunu yapıyor. “Tamamen ipler atıldı” demek için de erken olduğunu söyleyen kurmaylar, “Yasama faaliyetlerinin başlaması gerek. Orada işbirliği yapmamızı gerektiren durumlar olacak” diyor. Partiler yerel seçimlerde ittifak konusunun değerlendirilmesi için de “henüz erken olduğunu” söylüyor.

Haber Merkezi