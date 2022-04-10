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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Mutlu ve âdil bir ülke olacağız

10 Nisan 2022, Pazar 15:00
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.

İmamoğlu, “İftar sofraları, dini, inancı ne olursa olsun, herkesi ortak bir duyguda buluşturan bir gönül zenginliğin ifadesidir. Hiç şüphe yok ki bu mücadele kısa zamanda sonuca ulaşacak. Kardeşlikle, yardımlaşmayla kurulan sofralardan yükselen güçle, mutlu ve adaletli bir ülke olacağız. İsraftan ve ifrattan uzaklaştıkça, kendimize ve birbirimize yakınlaşırız. Birbirimizi daha çok anlar, daha fazla hissederiz. Tıpkı bugün burada olduğu gibi. Bu anlamlı iftar sofrasıyla bize bu güzel hisleri yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye güzel günlere, kibirden, israftan arınmış liderlerin öncülüğünde ulaşacak” dedi.

İstanbul - Anka

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