Ne farkınız var dün zalim dediklerinizden?

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarı eleştirerek “Ne farkınız var dün ‘darbeci’ dediğiniz, ‘zalim’ dediklerinizden?” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı. Uysal, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın batıl ekonomi teorileri ve kötü yönetimi sonucu hortlattığı enflasyonun ile 84 milyon vatandaşın her gün zam yağmuru altında olduğunu ifade eden Uysal, “Ayrıca utanmadan, sıkılmadan bir de yanlışları ortaya koyan akademisyen ve muhalefeti cahil ve vatan hainliği ile suçluyorsunuz!” dedi.

Bir gün hesabını vereceksiniz

Uysal, “AKP’ye ve Başkanı Erdoğan’a sözüm; sizin için vatan hainliği sizi eleştirmek, bizim içinse memleketi yaşanmaz hale getirmek. Ne farkınız var dün ‘darbeci’ dediğiniz, ‘zalim’ dediklerinizden? Ne farkı var kurduğunuz sistemin Orta Doğu’nun baskıcı iktidarlarından?” diye soran Uysal şunları söyledi: “Onlar silahla, tankla, tüfekle vatandaşlarına dar etti doğdukları toprakları; sizlerse doymak bilmez hırsınız, yasaklarınız, yolsuzluklarınızla, ‘aç maç yok’ diye alaya alıp zam üstüne zam yaparak yaşanmaz hale getirdiniz güzelim Türkiye’yi. Hani diyorum ya ‘devr-i sabık meydana getireceğiz’ diye. Aslında onu siz meydana getirdiniz! 80 yıllık Türkiye Cumhuriyetine devri sabık muamelesi yaptınız! O kadar çok yanlış yaptınız, suç işlediniz ki sabıkalısınız, bir gün hesabını vereceksiniz.”

Asıl gündeme geri dönelim

Uysal ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hazreti Mevlana’nın ‘destide ne varsa dışarı, o taşar’ dediğini hatırlatarak, “Henüz yeterince güya ‘muhafazakar/demokrat’ zihniyeti idrak edemeyenlerin anlamaları için aslında sayın Erdoğan, ‘sürtük’ gibi kendince veciz beyanlarla fırsat veriyor. Sayın Erdoğan, ontoloji, epistemoloji’den mi bahsedecekti! Ayrıca kamuoyu/muhalefet, Sayın Erdoğan ve kimi bakanlarının provakatif ve çirkin bir dil/üslup kullanarak Doğalgaz-elektrik-petrol zamları, enflasyon, yolsuzluk ve usulsüzlükleri perdeleme stratejisine gereğinden fazla gündem yaparak hizmet etmemeli!” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA