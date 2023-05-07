"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ne kadar adalet ve demokrasi, o kadar ekonomi

07 Mayıs 2023, Pazar 14:00
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Ne kadar adalet, ne kadar hak ve özgürlük, ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi. Bunun için hak, hukuk ve adalet diyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde izlenen ekonomi politikalarını eleştirerek, “Ne kadar adalet, ne kadar hak ve özgürlük, ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi. Bunun için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Hakkı düştüğü yerden kaldıracak, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Ve adaletle yöneteceğiz. O sağlam zeminin üzerine sağlam bir ekonomi inşa edeceğiz. Çürük zemine sağlam ekonomiyi inşa edemezsiniz” dedi. Babacan da izlenen ekonomi politikalarını eleştirerek, 200 liralık banknotun tedavüle girdiği 2009 yılında 134 dolar ettiğini, bugün ise 10 dolar bile etmediğini söyledi. İktidara gelmeleri halinde Türkiye’yi hızla düzlüğe kavuşturacaklarını söyleyen Babacan, “2002’de ülke çok kötü bir durumdayken başarmıştık. Şimdi çok çok daha iyisini yapacağız. İlk bir ayda kurumları ayağa kaldıracak, altı ayda mevcut kriz iklimini sona erdireceğiz. En geç iki yılda da enflasyonu tek haneye indireceğiz. Bunu hep beraber başaracağız. Millet olarak bunu başaracağız.” diye konuştu. 

86 MİLYON BİRDEN BÜYÜKTÜR

Babacan, özetle şunları söyledi: “İktidara geldiğimiz gün hemen durum ve hasar tespit çalışması yapacağız. Halının altına süpürülen her şeyi ortaya çıkaracağız. Enflasyon ile mücadele önceliğimiz olacak. Çünkü çağımızın bu en büyük hırsızlık yöntemine dur demek zorundayız. Merkez Bankası’nın bağımsız ve itibarlı bir kurum olmasını sağlayacağız. Tüm kadroları bilgili, deneyimli, dürüst isimlerle donatacağız. Reel sektörle ve bankacılık sektörü arasındaki sorunları hepsini tek tek çözmeye başlayacağız. Hızla toparlanacağız. Endişeye mahal yok, bu ülke şu anda içinde bulunduğu duruma bu kötü yönetim sebebi ile düştü. Dürüst ve ehli insanlar yönetmeye başlayınca derhal ayağa kalkacak bu ülke. Başaracağız, hep beraber başaracağız. Biz buradayız… Yüz binler burada… 86 milyon birden büyüktür. Türkiye birden büyüktür. İnanın böyle.”

İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dini değerleri siyasete alet etmek çok yanlış

    AKP Demokrat mı ki öyle gösterilmeye çalışılıyor?

    Türkiye için tarihi fırsat

    Telefonla konuşmak yüksek tansiyon riskini artırıyor

    Yeni bir afet modeli gerekiyor

    Bahar Kalkanı bölgesinde silah kazası sonucu Uzman Çavuş Mehmet Sevim şehit oldu

    Fenerbahçe Giresun'da 2 puan bıraktı

    Şanlıurfa'da kamyonetle tır çarpıştı: 6 kişi öldü

    15 Mayıs'ta okullar tatil olacak

    Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine tehlikeli anlar - Taşlı saldırı yapıldı, yaralılar var!

    Hatay'daki trafik kazasında ölü sayısı 13'e yükseldi

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?

    ABD'de silahlı şiddet alarmı: 4 ayda 14 bin 600 kişi öldü!

    Sudan, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırıyı "güçlü şekilde" kınadı

    19 yaşında Filistinli bir genç Yahudi yerleşimci tarafından vurularak öldürüldü

    ABD - Texas'ta silahlı saldırı: 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    İsrail polisi korumasındaki Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

    Fransa'da son 24 saatte 25 bin yıldırım tespit edildi

    Kanada - Alberta'da orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi - "Benzeri görülmemiş bir kriz"

    Türkiye için tarihi fırsat

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Temsilcilerimiz toplandı
    Mehmet KARA

    Beyler, demokrasiye zarar veriyorsunuz!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihatçılarla birleşip ayrılan yollar
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Siyasi tercihlerde sorumluluk
    Genel

    Türkiye için tarihi fırsat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şahs-ı mânevîyi “bir şahıs” kandıramaz
    Süleyman ALIÇ

    Saat yapan ayyaş başka iş yapamaz mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da “Allah’ın ruhu” mefhumu ne demektir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.