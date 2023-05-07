Ne kadar adalet ve demokrasi, o kadar ekonomi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Ne kadar adalet, ne kadar hak ve özgürlük, ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi. Bunun için hak, hukuk ve adalet diyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde izlenen ekonomi politikalarını eleştirerek, “Ne kadar adalet, ne kadar hak ve özgürlük, ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi. Bunun için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Hakkı düştüğü yerden kaldıracak, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Ve adaletle yöneteceğiz. O sağlam zeminin üzerine sağlam bir ekonomi inşa edeceğiz. Çürük zemine sağlam ekonomiyi inşa edemezsiniz” dedi. Babacan da izlenen ekonomi politikalarını eleştirerek, 200 liralık banknotun tedavüle girdiği 2009 yılında 134 dolar ettiğini, bugün ise 10 dolar bile etmediğini söyledi. İktidara gelmeleri halinde Türkiye’yi hızla düzlüğe kavuşturacaklarını söyleyen Babacan, “2002’de ülke çok kötü bir durumdayken başarmıştık. Şimdi çok çok daha iyisini yapacağız. İlk bir ayda kurumları ayağa kaldıracak, altı ayda mevcut kriz iklimini sona erdireceğiz. En geç iki yılda da enflasyonu tek haneye indireceğiz. Bunu hep beraber başaracağız. Millet olarak bunu başaracağız.” diye konuştu.

86 MİLYON BİRDEN BÜYÜKTÜR

Babacan, özetle şunları söyledi: “İktidara geldiğimiz gün hemen durum ve hasar tespit çalışması yapacağız. Halının altına süpürülen her şeyi ortaya çıkaracağız. Enflasyon ile mücadele önceliğimiz olacak. Çünkü çağımızın bu en büyük hırsızlık yöntemine dur demek zorundayız. Merkez Bankası’nın bağımsız ve itibarlı bir kurum olmasını sağlayacağız. Tüm kadroları bilgili, deneyimli, dürüst isimlerle donatacağız. Reel sektörle ve bankacılık sektörü arasındaki sorunları hepsini tek tek çözmeye başlayacağız. Hızla toparlanacağız. Endişeye mahal yok, bu ülke şu anda içinde bulunduğu duruma bu kötü yönetim sebebi ile düştü. Dürüst ve ehli insanlar yönetmeye başlayınca derhal ayağa kalkacak bu ülke. Başaracağız, hep beraber başaracağız. Biz buradayız… Yüz binler burada… 86 milyon birden büyüktür. Türkiye birden büyüktür. İnanın böyle.”

İstanbul - anka