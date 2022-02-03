Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un Türkiye’ye davet edilmesini eleştirerek, “Akıl alır gibi değil... Tüm anormallikler normalleşme olarak takdim edilmeye çalışılıyor. Sormak istiyorum; ne oldu “one minute” çıkışınıza?” diye sordu. Karamollaoğlu, “Kudüs’e, Gazze’ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk-çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde ağırlanmasına gönlümüz rıza göstermemektedir!” dedi. “Sabah uyandığımızda pencerelerimizi açıp temiz havayla güne başlamak yerine Resmî Gazete’yi açıp yeni kararları görmek, ihtiyacımız haline gelmiş oldu” diyen Karamollaoğlu, “Söz söylemek için, yetkisini kullanmak için Cumhurbaşkanının ağzının içine bakanların, görev başındayken ve görevden affını isterken maruz kaldıkları muamele hakikaten herkesi endişeye sevk ediyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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