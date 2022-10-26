Nebati: 15 Temmuz Allah’ın ikramıydı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 2016 yılında katıldığı bir organizasyonda yaptığı 15 Temmuz açıklaması sosyal medyada yayınlanınca gündem oldu.

Nebati, “Allah 15 Temmuz’u bize bir ikram olarak verdi” ifadelerini kullanıyor. 7 Aralık 2016’da özel bir üniversitenin organizasyonuna katılan Nureddin Nebati, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili “Allah 15 Temmuz’u bize bir ikram olarak verdi” diyor. O dönemde AKP İstanbul Milletvekili olan Nebati organizasyondaki davetlilere seslenirken şu açıklamayı yaptı: “Allah bize 15 Temmuz’u bir ikram olarak verdi diyorum ben. Hem kendimizi bildik, hem kendimizi tanıdık, hem bu ülkenin karşılaşabileceği her türlü ihanetin nasıl giderileceğine ilişkin olarak büyük bir tecrübe edinmiş olduk, 246 şehidimize ve 2 bin üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram olarak düşünüyorum ben.”

Haber Merkezi