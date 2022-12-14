Nebati EYT’lilerden özür dilemeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, sorunu tiye alan yaklaşımının iktidarın samimiyetsizliğini gösterdiğini söyledi.

Gürer, “Bakana, TBMM’de sözlerinden dolayı belki özür diler diye düşünüp soru da yönelttik. Bakan, EYT için tavrından vazgeçmemiş ki bir açıklama gereği duymadı” dedi. Gürer, Nebati’ye, “Prim ve gününü tamamladığı hâlde haksız biçimde yaş şartıyla mağdur edilen EYT’lilerin 20 yıldır beklentisi olan emeklilik hakkının şartsız verilmesi için; taşeron firmada kalan, hizmet alım sözleşmesine takılan tüm taşeron işçilerin kadro haklarının verilmesi için; mevsimlik, geçici, daimi işçiler ile belediye şirketleri ve KİT çalışanlarının kurum kadrolarına alınması için gerekli kaynak bütçeden ayrılmış mıdır?” diye sordu. Gürer, “Bakan EYT için tavrından vazgeçmemiş ki bir açıklama gereği duymadı. AKP iktidarı EYT‘liler ile oynamaktan vazgeçip ya kanunu bir an önce meclise getirsin ya da ne yapacaklarını açıklasın. Milyonların umutları ile oynamak ve son davranışları ile dalga geçmekten vazgeçsinler” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören