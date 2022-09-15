Nebati’ye göre durum iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ağustos ayında 3 milyar 586 milyon TL fazla veren merkezi yönetim bütçesine ilişkin, “Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruş da kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor” dedi.

İstanbul - anka

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