Neden tutuklandı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Eski Varlık Fonu Başkanı ‘Mehmet Bostan’ın neden tutuklandığını sordu.

Yolsuzluktan tutuklandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Eski Varlık Fonu Başkanı Bostan’ı Erdoğan’a sordu: “Rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?” Artı Gerçek’in haberine göre, Türkiye Varlık Fonu’nun eski başkanı Mehmet Bostan ile iş insanı Bülent Göktuna’nın ‘25 milyon dolarlık vurgun’ gerçekçesiyle tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soru yöneltti. Varlık Fonu’nu “Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusu” olarak niteleyen CHP lideri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) ilişkin daha önce TBMM’de kabul edilen bir yasayı ve TMSF’nin el koyduğu şirketlere atanan bürokratlara dokunulmazlık getiren düzenlemesini de hatırlattı. Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna, usulsüzlük soruşturmasında tutuklanmıştı. Haber Merkezi

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