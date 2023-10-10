Neden uzaktan eğitim kararı alındı?

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’ın depremden en az etkilenen ilçesi Reyhanlı’da uzaktan eğitim karar alınmasını Meclis gündemine taşıdı.

Binalar ve yurtları sağlam olduğu halde Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na (MYO) bağlı bölümlerde uzaktan eğitim kararı alınmış, yüz yüze eğitim isteyen ve mağdur olduklarını belirten yaklaşık 750 öğrenci bu karar tepki göstermişti. Konuyla ilgili soru önergesi veren Güzelmansur “Reyhanlı Hatay’ın depremlerden en az etkilenen ilçelerinden biri olup, bahsedilen meslek yüksekokulunun binaları da sağlamdır. Burada eğitim gören yaklaşık 750 üniversite öğrencisi de yüz yüze eğitim istiyor. Uzaktan eğitimde hem sistemsel hem de internet nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Sosyal ve akademik gelişimi açısından da gençlerin yüz yüze etkili bir eğitim alması gerek” dedi. Reyhanlı MYO’na ait yurtlarda kalan 40 kamu personeli için 750 öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum bırakıldığı iddialarının doğru olup olmadığını soran Güzelmansur’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti: “Binaları ve yurtları sağlam olan Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda uzaktan eğitim kararı alınmasının gerekçesi nedir? Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda uzaktan eğitim yapılmasına dair karar gözden geçirilerek, yüz yüze eğitim isteyen üniversite öğrencilerinin talepleri dikkate alınacak mıdır?”

Bursa - M.Yasin Aydın