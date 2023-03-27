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27 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Nefret diline son vereceğiz

27 Mart 2023, Pazartesi 17:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul’da düzenlediği iftar programında konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul’da düzenlediği iftar programında konuştu. Davutoğlu, şunları söyledi: “Kin ve nefret kültürüne son vererek siyasete, muhabbet kültürünü egemen kılacağız. Yunus Emre’nin deyişiyle, ‘Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostların evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.’ diyoruz. Bu Ramazan sofrasından İstanbul’umuzun bu aziz köşesinden bütün milletimize, ülkemize sesleniyoruz. Kinlere, nefret diline son vereceğiz. Muhabbet dilini egemen kılacağız. Yunus Emre’nin sevgi kültürünü egemen kılacağız.” Davutoğlu, “13. Cumhurbaşkanı adayımızla çıktığımız bu yolda Ramazan’ın ruhuna uygun olarak milletimize barışı, insan onurunu, sevgiyi, muhabbeti diğerkamlığı vaat ediyoruz. Hiç kimsenin dışlanmadığı, din ve vicdan özgürlüğünün tam bir teminat altına alındığı, her inancın saygı gördüğü, her etnik kökenin, her dinin aziz kabul edildiği yeni bir dönemin habercisiyiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka

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