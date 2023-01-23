Nefret suçu işliyorlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “İslamofobi ve ırkçılığı besleyip büyütenler ve bunlardan beslenenler, açıkça nefret suçu işlemektedir. İsveç’te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İsveç’te ırkçı ve İslam karşıtı dürtülerle yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını şiddetle telin ediyorum. İsveç’teki Müslüman dostlarıma da sesleniyorum: İnanıyorum ki İsveç halkının çoğunluğu bu radikal fikirleri desteklemiyor, sağduyunuzu kaybetmeyeceğinizi biliyorum” dedi.

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