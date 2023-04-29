Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Babacan, “Hani çok sevdiği bir soru vardı ya; ‘Nereden nereye’ derdi. (...) İşkenceye sıfır toleranstan Sinan Ateş’lerin vurulduğu bir ülke haline geldik. Çetenin mafyanın cirit attığı bir ülke haline geldik. Bu ülke bunu hakketmiyor. Görüyorsunuz, ‘nereden nereye.’ Devlet yönetiminde ortak akıldan tek akla, keyfiliğe; yöneten kadrolarda liyakatten kayırmacılığa. Dış politikada AB rotasından Şangay Beşlisi’ne, ‘nereden nereye.’ Arabulucu, güçlü, itibarlı Türkiye’den kapı kapı ondan 2 milyar, ondan 3 milyar para istemek zorunda kalan bir ülkeye. Tüm dünyanın cazibe merkezi olan Türkiye’den gençlerin kaçmak istediği Türkiye’ye, ‘nereden nereye. Endişeye mahal yok. Bu ekonomik kriz, bu darboğaz düzgün, dürüst ve ehil kadrolar iş başına geldiğinde inşallah çok hızlı bir şekilde çözülecektir” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ - Anka