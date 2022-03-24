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24 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Nereye gidiyoruz?

24 Mart 2022, Perşembe 21:28
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündeme dair açıklama yaptı.

Davutoğlu, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan polis şiddetiyle ilgili, “Demokratik hukuk kuralları içerisinde görevini ifa eden güvenlik görevlilerimizi bu tablodan tenzih ederiz. Kamera önünde bunlara şahit oluyorsak kim bilir arka planda neler oluyor? Bize yakışan hukuk devletine yakışacak şekilde adaletin tesis edilmesidir. Erdoğan yol ayrımındadır. Bugün bu tablo karşısında bile sesini çıkarmayan AK Parti görevlilerine sesleniyorum; bir kez olsun durun düşünün ve sorun: Nereye gidiyoruz? Bu tablo karşısında Erdoğan’ı tam bir aciziyetle susmasını aklınızın almadığını biliyorum. Bir suç istinadı varsa bu yargı önünde çözülür. Mesele baş örtülü kadınların coplanması değildir. Ne zaman yapılırsa yapılsın önümüzdeki seçimler önümüzdeki nesillerin nasıl yaşayacağını belirleyecek” dedi.

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