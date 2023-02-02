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2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Netice gerçekten ortada

02 Şubat 2023, Perşembe 18:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı canlı yayında faiz indirme politikasını savunarak “Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada” demesine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cevap verdi: “‘Netice’ gerçekten ortada… Değil mi” diye sordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı canlı yayında faiz indirme politikasını savunarak “Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada” demesine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den yanıt geldi. artı gerçek’in haberine göre, Akşener İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ı etiketleyerek “Netice” gerçekten ortada… Değil mi” diye sordu.

ALANI DA EKONOMİYMİŞ

Erdoğan’ın sözlerine sosyal medyadan yanıt veren Akşener, “Evet aynen Sayın Erdoğan. “Netice” gerçekten ortada…” diyerek Ümit Özlale ve Bilge Yılmaz’ı etiketledi. Ayrıca Özlale’nin “Mart 2021 Politika faizi: 19, Enflasyon: 16 Aralık 2023 Politika faizi: 9, Enflasyon: 64 Alanı da ekonomiymiş. Atma Ziyaaaaa!” ifadelerini kullandığı paylaşımını da retweetledi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan TRT ortak yayınında, uyguladığı faiz politikasının enflasyonu düşüreceğini söyleyerek şunları demişti: “Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Benim inancım şu; başbakanlığım döneminde faizi 4,6’ya indirdik, enflasyon da 6,4 gibiydi. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada. Uluslararası toplantılarda bu tezimi savundum. Şimdi biz yine indireceğiz dedik. 86’lardaydı enflasyon 64’e düştü. Daha da düşecek.”

Haber Merkezi

 

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