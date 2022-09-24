Niçin anjiyo merkezi yok?

Beş yüz binden fazla kişinin yaşadığı İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerindeki hastanelerin hiçbirinde “Anjiyo merkezi” olmadığını söyleyen İzmir Milletvekili Atila Sertel, bazı hastaların hastanelere giderken yolda ambulansta vefat ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki devlet hastanelerinde anjiyo merkezinin bulunmamasının nedeni nedir” diye soran Sertel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde, 500 binden fazla kişinin yaşadığı 6 ilçedeki devlet hastanelerinde tek bir anjiyo merkezinin olmamasını eleştirdi. Ankara - Ahmet Terzi

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