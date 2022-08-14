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14 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Nihayetinde bayrağımızı da yaktırdınız

14 Ağustos 2022, Pazar 13:25
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, “Hırsınızdan yandınız, memleketi yaktınız, nihayetinde bayrağımızı yaktırdınız” dedi.

Uysal, “Devleti ele geçireceğiz diye yüzlerce yıllık teamülü, ilke ve birikimi yaktınız” diyerek şunları yazdı: “Siyasal olarak kazanacağız diye toplumsal barışı yaktınız. Sandıktan birinci çıkmak için milletin sandığa güvenini yaktınız. İnadınız uğruna enflasyon ateşini yaktınız. Kadrolaşma uğruna gençlerin umutlarını yaktınız. Devletin kurumlarına güveni yaktınız. Çocukları koruyamadınız, geleceklerini yaktınız. Paraya aşık oldunuz, rant uğruna ormanları yaktınız. FETÖ ile birlikte kumpaslarla suçsuz insanların hayatını yaktınız. Dış politikada itibarımızı yaktınız. Esad takıntısı uğruna Suriye’de gencecik fidanları yaktınız. Hırsınızdan yandınız, Memleketi yaktınız. Nihayetinde bayrağımızı yaktırdınız.” dedi. 

Ankara - Recep Gören

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