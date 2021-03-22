O aşılar kime yapıldı?

22 Mart 2021, Pazartesi 23:46
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, 1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşısının Türkiye’ye geldiği yönündeki iddialara yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir’in Alman Pfizer/Biontech işbirliği ile üretilen ve etkinliği yaklaşık %94,5 olan aşılar ile ilgili 31 Aralık 2020’de 4,5 milyon dozluk anlaşma yapıldığını ve Mart sonuna kadar bu aşıların ülkemize geleceğini açıkladığını söyledi. Çıray’ın yönelttiği sorular şu şekilde: “Türkiye’ye 1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşısının geldiği doğru mudur? Avrupa Birliği tarafından paylaşılan belgeye göre Türkiye’ye çoktan geldiği belirtilen 1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşısı kimlere yapılmıştır? Bu kişileri kim, hangi risk ölçütlerine göre belirlemiştir? Şu ana kadar Çin/Sinovac aşısı dışında Türkiye’ye gelen başka aşılar var mıdır? Varsa bunlar hangi aşılardır ve kimlere hangi kriterlere göre yapılmıştır?”
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