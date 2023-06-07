CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, deprem bölgelerine kesilen faturalara ilişkin olarak iktidara seslendi.

Depremzedelere binlerce liralık fatura Kılıçdaroğlu, “İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin” dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fatura tahsilatının sona ermiş; şirketler elektrik faturalarını depremzedelere gönderdiği ortaya çıkmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, seçimin ardından deprem bölgelerine gönderilen faturalara dikkat çekti. İktidara, “O faturaları silin” diye seslenen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin.”

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