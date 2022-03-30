O güne çok az kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, “İktidar sarhoşluğunun biteceği gerçeklerle yüzleşecekleri o kutlu vakit yaklaşıyor. Bu devletin de bu ülkenin de, gerçek sahibinin millet olduğunu anlayacakları, Sandıkta milletimizin elinden yiyecekleri, okkalı tokatla sarsılacakları, o kutlu güne çok az kaldı” dedi. 6 siyasi parti olarak, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerini sunduklarını hatırlatan Akşener, “Bu tablo, Cumhur İttifakı bileşenlerinin canını çok sıkıyor. Elbette anlayışla karşılaşıyorum. Çünkü, şimdiye kadar yürüttükleri, ‘cambaza bak’ oyunu bozuldu. Çünkü şimdiye kadar yürüttükleri, kutuplaştırma siyaseti dağıldı. Çünkü rahatları bozuldu. Bu daha başlangıç. O rahatlar, daha çok bozulacak” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz