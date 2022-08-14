O kantar sizi de tartar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘hukuku savunduğu için görev yeri değiştirilen hakimler’ hakkında paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “Bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları” diye seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden hakimlerin yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. Erdoğan’ın ‘dava açma algıları’ yaptığını ve davaları kaybeden hakimlerin yerini değiştirdiğini söyledi. Diken’in haberine göre, hakimlere hukuksuzlukları durduracaklarını da söyleyen Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı: “Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları. Ayrıca, hukuku savunduğu için görev yeri değişen hakimler, bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır. Emin olsunlar, tüm hukuksuzlukları kaldıracak, mağduriyetleri gidereceğiz.” Haber Merkezi

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