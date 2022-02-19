"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

O masa umut verdi

19 Şubat 2022, Cumartesi 18:00
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisi başkanlarıyla yapılan ortak toplantı hakkında konuştu. Babacan, “O masa gerçekten Türkiye’nin yarınları için umut veren bir masa oldu” dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin gerçekleştirdiği toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. gazeteduvar’ın haberine göre, Babacan, yaptığı açıklamada iktidarı eleştirirken mutabakat zeminine vurgu yaptı. Bir tv’de Liderler Özel programına katılan Babacan, toplumsal mutabakatın zemini hazırlamak için gerekli olan şeyin siyasî mutabakat olduğunu söyledi. Babcan, “O masa gerçekten Türkiye’nin yarınları için umut veren bir masa oldu” dedi. Liderler toplantısını ülkenin yarınları için bir umut olarak nitelendiren Babacan, “Ortak açıklamamız ‘Bugün tarihî bir gün’ diyerek başlıyor. Siyaset illa kutuplaştırılarak yapılmaz, mutabakat zemininde de yapılabilir. Siyaset uzlaşma kültürü ile de yapılabilir” dedi.

ÜLKE SEHVEN YÖNETİLİYOR

Babacan şöyle devam etti: “Ülke yönetilemiyor. Hatta biz şunu söylüyoruz. Ülke sehven yönetiliyor. Onu da nereden söylüyoruz. Geçen bir kararname çıkarttılar. Kararnamede gıda ürünlerinin KDV’si yüzde 1’e indirildi ya aynı kararnamede etin KDV’sini yüzde 18’e çıkartmışlar. Tepki gelince, ya pardon falan dediler. Sehven olmuştur dediler. Yeni bir kararname ile onu düzelttiler. Şimdi sehvenin sözlük anlamı da şu ‘dalgınlık veya unutkanlık sonucu oluşan yanlışlıkla...’ Koskoca ülke inanın sehven yönetiliyor.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Parlamenter sistem için yol haritası

    Akademisyenler bilim üretemiyor

    4 tenekede 1 teneke kâr

    Demokrasilerin iç direnci güçlendirilmeli

    BİK Genel Kurulu toplansın

    Dünyanın en pahalı borçlanması

    Fransa'dan tepki çeken tartışmalı bir karar daha: Tarbiya Enstitüsü de kapatıldı!

    Zelenski: Askeri çatışma yerine diplomatik çözüm istiyoruz

    Almanya, vatandaşlarını uyardı: Ukrayna'yı acil terk edin

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Şikayet bildirim sistemi oluşturdu

    Son 24 saatte 278 kişi vefat etti, 80454 vaka gözlemlendi

    Johnson: Alametler korkunç

    O masa umut verdi

    Biden: Rusya planını uygularsa, bu felaket olur

    24 Şubat'taki G7'de gündem Ukrayna-Rusya gerginliği olacak

    Dışişleri: Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapılacak

    Rusya, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata da başladı

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı 136'ya yükselirken 213 kişi hala kayıp

    Avrupa Birliği: Rusya yaptırımları enerjiyi de kapsayacak

    Konya'daki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kırıksız çizgi
    Ahmet BATTAL

    Parkan ne cins Tarkan?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya’da konuşan yalnız hakikattir
    Adnan NACİR

    Büyük boş’un derdi büyük olur
    Faruk ÇAKIR

    Köyler cazibe merkezi olur mu?
    Rüstem GARZANLI

    Ünal Şaşmaz ebediyete yürüdü
    Mehmet KARA

    Avrupa standartlarına yükselmek neden rahatsız eder?
    Genel

    Parlamenter sistem için yol haritası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.