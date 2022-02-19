O masa umut verdi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisi başkanlarıyla yapılan ortak toplantı hakkında konuştu. Babacan, “O masa gerçekten Türkiye’nin yarınları için umut veren bir masa oldu” dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin gerçekleştirdiği toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. gazeteduvar’ın haberine göre, Babacan, yaptığı açıklamada iktidarı eleştirirken mutabakat zeminine vurgu yaptı. Bir tv’de Liderler Özel programına katılan Babacan, toplumsal mutabakatın zemini hazırlamak için gerekli olan şeyin siyasî mutabakat olduğunu söyledi. Babcan, “O masa gerçekten Türkiye’nin yarınları için umut veren bir masa oldu” dedi. Liderler toplantısını ülkenin yarınları için bir umut olarak nitelendiren Babacan, “Ortak açıklamamız ‘Bugün tarihî bir gün’ diyerek başlıyor. Siyaset illa kutuplaştırılarak yapılmaz, mutabakat zemininde de yapılabilir. Siyaset uzlaşma kültürü ile de yapılabilir” dedi.

ÜLKE SEHVEN YÖNETİLİYOR

Babacan şöyle devam etti: “Ülke yönetilemiyor. Hatta biz şunu söylüyoruz. Ülke sehven yönetiliyor. Onu da nereden söylüyoruz. Geçen bir kararname çıkarttılar. Kararnamede gıda ürünlerinin KDV’si yüzde 1’e indirildi ya aynı kararnamede etin KDV’sini yüzde 18’e çıkartmışlar. Tepki gelince, ya pardon falan dediler. Sehven olmuştur dediler. Yeni bir kararname ile onu düzelttiler. Şimdi sehvenin sözlük anlamı da şu ‘dalgınlık veya unutkanlık sonucu oluşan yanlışlıkla...’ Koskoca ülke inanın sehven yönetiliyor.”

Haber Merkezi