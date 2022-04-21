‘Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi.

9 Şubat’ta elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, video mesajında “Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler” dedi. Kılıçdaroğlu, ödeyemeyenlerin sesi olmak istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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