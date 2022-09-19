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19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Öğrenciler bunu hak etmiyor

19 Eylül 2022, Pazartesi 17:15
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti çalışmaları için gittiği Elazığ’da vatandaşların sorunlarını dinledi.

İzmir’de üniversite okuduğunu söyleyen bir genç, Babacan’a, “Yurt yok. Hani bu sorun çözülmüştü. Ayıp, günah. Bu öğrenciler bunu hak etmiyor. Babam asgari ücretle çalışıyor, bir öğrenci nasıl kira tutsun” dedi. Elazığ depreminde dükkanını kaybettiğini belirten bir vatandaş ise, yaşadığı sorunları anlatırken “Hakkını kaybeden bir hak sahibiyim, 2,5 senedir dükkanım verilmedi” diye konuştu.

Başka bir vatandaşın “67 yaşındayım, oğlum 35 yaşında bekar ve işsiz” sözleri üzerine Babacan, “Seçimden sonra biz gelince iş imkânları çoğalır” karşılığını verdi. Diğer bir vatandaş ise “Benim kızım mimarlık fakültesini bitirdi, iş bulamıyor. Bu dönemde paran ya da dayın olacak. İnsanlar ülkeyi terk ediyor” dedi. 

YURT YOK. HANİ BU SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜ

İzmir’de üniversite okuduğunu söyleyen bir genç, Babacan’a, “Yurt yok. Hani bu sorun çözülmüştü. Ayıp, günah. Bu öğrenciler bunu hak etmiyor. Babam asgari ücretle çalışıyor, bir öğrenci nasıl kira tutsun? Biz, size oy vereceğiz, kurban olayım kazanın” diye dert yandı. Babacan ise bunun üzerine, “Gençler için gençlerle birlikte kazanacağız. Yurt sorununu çözeceğiz. Bu sene 850 bin genç üniversiteye girmeyi hak etti. Ama 105 bini kayıt yaptıramadı. Yurt yok. Ulaşım… Bayramda gidip gelebildin mi? Biz iktidara geldiğimizde, üniversite öğrencilerinin maddi imkan diye bir derdi olmayacak. Maddi imkanı olmayan öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını devlet karşılayacak” cevabını verdi.

Elazığ - anka

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