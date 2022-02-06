Öğretmenlerin haberi var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İktidar, 74 bin öğretmen ataması yaptığını iddia ediyor... Peki ya bu atamalardan; 90 üstü puan alıp mülâkatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı?” açıklamasını yaptı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 74 bin öğretmen ataması yapıldığı yönündeki açıklamaları değerlendirdi. Akşener, şu açıklamayı yaptı: “İktidar, 74 bin öğretmen ataması yaptığını iddia ediyor... Peki ya bu atamalardan; 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı? Yok. #AlgıZirvedeAtamaYerde Yazıklar olsun!” Ankara - anka

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