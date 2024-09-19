Olası bir siber saldırıya Türkiye hazır mı?

İsrail’in Lübnan’daki elektronik çağrı cihazlarına yönelik saldırısına dikkat çekilerek, Türkiye’deki güvenlik altyapısının güçlendirilmesi gerektiği konusunda iki farklı bakanlığa soru önergesi verildi.

Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sunduğu soru önergelerinde, elektronik iletişim cihazlarına yönelik olası siber saldırılara karşı alınan güvenlik önlemlerini sordu. Türkiye’de benzer olayların yaşanmaması adına hangi adımların atıldığı ve kritik altyapıların korunması konusunda yürütülen çalışmaların detaylandırılmasını talep eden Şahin, İsrail’deki saldırının, Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerde büyük bir güvenlik açığına sebep olabileceğine işaret etti. Özellikle cep telefonları, telsizler ve çağrı cihazları gibi araçların hedef alınabileceğini belirten Şahin, güvenlik birimlerinin risk değerlendirmelerini yapıp yapmadığını ve bu değerlendirmeler sonucunda ne tür ulusal teknoloji çözümlerinin geliştirildiğini sordu. Mehmet Kara - ANKARA

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.