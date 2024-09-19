"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Olası bir siber saldırıya Türkiye hazır mı?

19 Eylül 2024, Perşembe 17:42
İsrail’in Lübnan’daki elektronik çağrı cihazlarına yönelik saldırısına dikkat çekilerek, Türkiye’deki güvenlik altyapısının güçlendirilmesi gerektiği konusunda iki farklı bakanlığa soru önergesi verildi.

Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sunduğu soru önergelerinde, elektronik iletişim cihazlarına yönelik olası siber saldırılara karşı alınan güvenlik önlemlerini sordu. Türkiye’de benzer olayların yaşanmaması adına hangi adımların atıldığı ve kritik altyapıların korunması konusunda yürütülen çalışmaların detaylandırılmasını talep eden Şahin, İsrail’deki saldırının, Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerde büyük bir güvenlik açığına sebep olabileceğine işaret etti. Özellikle cep telefonları, telsizler ve çağrı cihazları gibi araçların hedef alınabileceğini belirten Şahin, güvenlik birimlerinin risk değerlendirmelerini yapıp yapmadığını ve bu değerlendirmeler sonucunda ne tür ulusal teknoloji çözümlerinin geliştirildiğini sordu.

Mehmet Kara - ANKARA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Divan kararını İsrail’e uygulatın

    Olası bir siber saldırıya Türkiye hazır mı?

    Halka tasarruf, devlete israf

    2025’e girerken açmazdayız

    Dünyada hiç kimse hiçbir yerde kendini güvende hissetmiyor

    İsrail’le ticaret hani bitmişti?

    Kepenk kapatmalar artabilir

    Daha kaç Filistinli ölmeli?

    Siyaset halktan koptu, devletin uzantısı oldu

    Veri hızında sonda, faturada birinciyiz

    Ukrayna, Rusya'yı vurdu

    Çöpte bulduğu 500 bin lirayı sahibine verdi

    Mikroplastikler solunum yoluyla vücuda girebilir

    Eğitim sistemi alarm veriyor

    Lübnan alarmda, çağrı cihazlarının patlaması dünya gündeminde: 9 kişi öldü, 2800 kişi yaralandı

    Myanmar'da 2021'den bu yana 5530 sivil öldürüldü

    Avrupa'daki sellerde 20 kişi öldü - 'Durum tahmin edilenden kötü'

    SGK'den dolandırıcılık uyarısı: 'Çift ödeme iadesi' yoktur!

    Yurt geneline 3 günlük sağanak uyarısı

    Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi, sonra demokratları katletti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiyi araç olarak gören anlayış
    Nahit Topaloğlu

    Üstadın rızası yok
    Ali FERŞADOĞLU

    M. Kemal hakkındaki tesbitleri kim yalanlayabilir?
    Abdil YILDIRIM

    Cahiliye dönemine mi dönüyoruz?
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Sen kendini kendine mâlik sayma
    Ahmet BATTAL

    Ahrarlık ve hürriyetin Rafızileri
    Mikail YAPRAK

    Kıssalarla: Doğru yerde olmak vee.. Ölmek!
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette mahrumiyet yoktur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.