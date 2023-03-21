Onarıcı liderlik yapacağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı” notu ile bir video yayınladı.

Ülkede yaşanan sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Evet açık konuşalım, bu problemler Erdoğan ile başlamadı. Ancak Erdoğan ile ayyuka çıktı. Çünkü Türkiye yıllardır enerjisini iç sorunlara harcadı. Darbeler, ekonomik krizler, kutuplaşmalar, ayrımcılık, çeteler, terör gördü. Birbirimize didişe didişe rekabetçi olmaktan çıktık. Dünyadan hak ettiğimiz payı alamadık. Yani hepimizi birleştirmesi gereken asıl mesele şudur. Dünyayla rekabet etmek, kazanmak ve hakkımız olanı almak. Türk’ü, Kürt’ü, Sünnisi, Alevisi, başı açığı, başı kapalısı, solcusu, sağcısı bu müşterekte birleşmeli. Daha iyi bir yaşam müştereğinde. Hakkını alma müştereğinde buluşmalı. Ben bunun için Millet İttifakı’nın adayı seçildim. Ben onarıcı, telafi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapıp asıl geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlayacak kişiyim.” Ankara - Ahmet Terzi *** Çözüm yeri Meclis Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden sonra siyasi partilere destek arayışı ziyaretleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Büyük Türkiye Partisi ve Milli Yol Partisi’nden sonra üçüncü durağı Halkların Demokrasi Partisi oldu. HDP’nin, “Emek ve Özgürlük İttifakı” içinde yer alan diğer partilerle yapacağı görüşmelerin ardından, Çarşamba günü tutumunu kamuoyuna açıklaması planlanıyor. Görüşmede CHP heyeti, Millet İttifakı’nın anayasa değişikliği, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve iktidara gelmeleri halindeki temel politikalarını içeren “ortak mutabakat metnini” HDP heyetine sundu. BBC Türkçe’nin haberine göre görüşmede HDP heyeti, tutum belgesinde yer alan Kürt sorununun demokratik çözümü konusundaki talepleri ve önerilerini gündeme getirdi. Her iki taraf da sorunun çözüm adresinin Meclis olduğu konusunda görüş birliğine vardı ve görüşme sonrası liderler basın toplantısında da buna özel vurgu yaptı. Haber Merkezi

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