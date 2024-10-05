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5 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Önce mevcut anayasaya uy

05 Ekim 2024, Cumartesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin görüşmesine değindi.

“Madem geçim olmuyorsa bundan sonra seçim olur” ifadesini kullanan Özel, “Bugün Erdoğan ve Bahçeli oturdular, 42 dakika konuştular. Ne konuştular bilmiyorum. Konuşmak, görüşmek iyidir. Ama sonra gelecekler ‘anayasa yapalım’ diyecekler. Onlara cevabımı söylüyorum. ‘Anayasa yapılacaksa her doğan için yapılır Erdoğan için yapılmaz’ diyorum. Anayasa yapılacaksa önce mevcut anayasaya uyularak yapılır. Onlarla oturup anayasa konuşmaya değil sizlerle kurtuluşu konuşmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

AA

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