DP lideri Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşa yönelik banka ve yastık altı çağrısına dair, “Önce haksız kazanılmış ‘kirli paralar’ yastık altından, kasalardan, offshore hesaplardan çıksın! Önden buyurun!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum” çağrısına “Önce haksız kazanılmış ‘kirli paralar’ yastık altından, kasalardan, offshore hesaplardan çıksın! Önden buyurun!” diyerek cevap verdi. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden video paylaşan Uysal, “Sayın Erdoğan vatandaşın cebindeki aldığı yetmedi, şimdide yastık altındakine anlaşılan gözünü dikmiş. Bir çağrı yaparak yastık altındaki ve bankada dövizi bulunan vatandaşlarımızı ‘yeni ekonomi programı’ diye takdim edilen bu imkânlardan yararlanmak için piyasaya çıkarmalarını tavsiye ediyor. Bunca zaman uyguladıkları politikalara inanan geçmişteki çağrılara güvenerek yastık altındaki dövizlerini bozanların ne kadar kaybettiği ortadadır” dedi.

Çağrıyı kime yapmalı?

Uysal mesajında şunları söyledi: “Bugünde böyle bir çağrıyı vatandaşa yapmak yerine öncelikli olarak bu süreç içerisinde kirli kaynaklardan haksız bir şekilde elde edilmiş yastık altında offshore hesaplarda, bankalarda duran bu kaynakların, bu dövizlerin ortaya çıkması çok daha önemli olur. Bu açıdan önden buyurun beyler diyorum.”

AHMET TERZİ - ANKARA